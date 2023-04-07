Годин: «Почему бы Месси не перейти в «Атлетико»? Клуб борется за все трофеи»

Бывший капитан мадридского «Атлетико» Диего Годин хотел бы видеть в стане «матрасников» легенду «Барселоны» Лионеля Месси, который летом может стать свободным агентом по истечению срока контракта с французским «ПСЖ».

«Почему бы Месси не перейти в «Атлетико»? Клуб борется за все трофеи, это великий клуб. Я уверен, что команда приняла бы его с широкими объятиями», – цитирует Година TyC Sports.

Отметим, что за свою карьеру Месси забил в ворота мадридского «Атлетико» 32 гола. Больше аргентинец забивал только одной команде – «Севилье», которой Лионель положил 38 мячей.

В данный момент у Месси есть два варианта для продолжения карьеры: продлить контракт с «ПСЖ» или вернуться в «Барселону».