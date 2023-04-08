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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол и пас Месси помогли «ПСЖ» победить в Ницце

08 Апреля 2023 • 23:54 Комментировать (2)
Ницца
0:2
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» набрал три очка в Ницце. Парижане открыли счёт, но после этого были близки к пропущенному мячу, но выстояли и отличились ещё.

Протокол игры  
Ницца0:2ПСЖ
  26'Месси Лионель (0:1)
  76'Рамос Серхио (0:2)
Шмейхель КасперНдайишимийе ЮссуфТодибо Жан-КлерДанте БонфимМенди Антуан 68' (Браими Билаль ( 68') Бар Мельвен 68' (Росарио Пабло ( 68') Будауи Хишем 75' (Лаборд Гаэтан ( 75') Тюрам Кефрен  88'Пепе НиколяРемзи Аарон 83' (Буанани Бадредин ( 83') Моффи Теремас 83' (Баркли Росс ( 83')
Запасные: Булка МарцинБелахяне РедаАмрауи АюбБека Бека Алексис
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос МаркосРамос СерхиоДанилу ПерейраХакими АшрафВитинья IIСаншеш Ренату 10' (Фабиан Руис ( 10') Солер Карлос 89' (Заир-Эмери Уоррен ( 89') Мендеш Нуну 77' (Битшиабу Эль-Шадай ( 77') Месси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоЭкитике УгоГарби ИсмаэльЛетелье АлександрХусни Илиес
08 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

В прошлом туре «ПСЖ» неожиданно проиграл «Лиону» и чуть притормозил в своем походе за очередным чемпионством. В пятницу «Ланс» добился победы и сократил отставание от парижан до трёх очков. Естественно, что подопечные Кристофа Галтье хотели в субботу восстановить отрыв до шести баллов, а для этого надо было обыгрывать «Ниццу», которая расположилась в середине таблицы.

Парижане могли быстро открыть счёт. Уже на третьей минуте Месси нанёс обводящий дар метров с двадцати, но немного не попал в створ. Парижане в целом завладели инициативой, правда, уже в дебюте понесли потерю. Саншеш получил очередную травму и уступил место Руису. Постепенно «Ницца» стала отодвигать игру и проводить собственные подходы к штрафной соперника.

В середине тайма гости могли забить после углового. После розыгрыша с правого фланга Мендеш навесил, а Данилу Перейра нанёс удар, но попал в штангу, от которой мяч отскочил к Шмейхелю. Спустя пару минут парижане всё же забили. Мендеш вновь подключился к атаке, первый его прострел был заблокирован, но футбольный снаряд вновь попал к португальцу, и на этот раз он сделал точную передачу на Месси, который с близкого расстояния пробил точно в угол.

«ПСЖ» продолжал владеть инициативой, но «Ницца» старалась отвечать. В конце первого тайма хозяева были близки, чтобы сравнять результат. Сначала Тюрам прострелил слева, и Моффи бил с пары метров, но Доннарумма спас свою команду. Тут же Моффи уже после навеса направлял мяч в угол, но парижан вновь выручил вратарь. В итоге на перерыв «ПСЖ» ушёл, ведя в результате.

В начале второго тайма «Ницца» упустила ещё несколько шансов, чтобы сравнять счёт. Сначала после навеса Пепе с углового Данте на дальней штанге пробил слёта, мяч угодил в перекладину и отскочил в линию ворот. Тут же Рэмзи слева сделал кросс, Пепе пальнул с правого края штрафной в дальний угол, но Доннарумма спас парижан. Затем после розыгрыша очередного углового последовала подача на Ндайишимийе, но его удар итальянский вратарь «ПСЖ» вновь выручил команду.

«Ницца» пыталась ещё прибавить, чтобы сравнять счёт, но вместо этого пропустила. Парижане заработали угловой, и после навеса Месси борьбу в воздухе у Данте выиграл Рамос и с нескольких метров пробил точно в цель.

В оставшееся время «Ницца» пыталась забить гол престижа. В одной из атак после навеса Росарио едва в свои ворота не забил Данилу, но мяч от его головы попал в перекладину. В ответ Мбаппе едва не довёл счёт до разгромного, но после передачи от Месси не попал уже в пустые ворота, отправив футбольный снаряд выше цели.

В следующем туре во французской Лиге 1 состоится ключевой матч в борьбе за чемпионство – «ПСЖ» примет «Ланс». «Ницца» же в воскресенье отправится на выезд к «Бресту», но ещё до этого в четверг в рамках Лиги конференций сыграет в Базеле против одноименной команды.

Роман Андреев

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Комментарии (2)
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Vova52
09 Апреля 2023 в 00:08
браво...великолепно сыграли Месси и Доннарумма....
Sergey999
09 Апреля 2023 в 00:17
Убейся об стену от радости)
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