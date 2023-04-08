Месси превзошёл Роналду по голам в европейском клубном футболе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил исторический 702-й гол в европейском футболе.

Аргентинец отличился в поединке французской Лиги 1 против «Ниццы». Сегодняшний точный удар стал для 35-летнего игрока 702-м за европейские клубы во всех турнирах – единоличный рекорд всех времён. Месси превзошёл Криштиану Роналду, отличившегося в Европе 701 раз. При этом, что примечательно, нынешний лидер «ПСЖ» отыграл на 105 матчей меньше португальца.

В текущем сезоне Лионель Месси поразил ворота соперников 19 раз, проведя 34 матча.

Текстовая онлайн-трансляция встречи «Ницца» – «ПСЖ» представлена на портале LiveResult.