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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси превзошёл Роналду по голам в европейском клубном футболе

08 Апреля 2023 • 23:32 Комментировать (2)
Ницца
0:2
ПСЖ
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил исторический 702-й гол в европейском футболе.

Аргентинец отличился в поединке французской Лиги 1 против «Ниццы». Сегодняшний точный удар стал для 35-летнего игрока 702-м за европейские клубы во всех турнирах – единоличный рекорд всех времён. Месси превзошёл Криштиану Роналду, отличившегося в Европе 701 раз. При этом, что примечательно, нынешний лидер «ПСЖ» отыграл на 105 матчей меньше португальца.

В текущем сезоне Лионель Месси поразил ворота соперников 19 раз, проведя 34 матча.

Текстовая онлайн-трансляция встречи «Ницца» – «ПСЖ» представлена на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Alex1972
09 Апреля 2023 в 00:26
И это одной гномовской левой... Страшно подумать... Не мне ... Геше... Корол... А-ха-ха-ха..
Vova52
09 Апреля 2023 в 00:10
ясно кто КОРОЛЬ....
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