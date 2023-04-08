«Аль-Хиляль» работает над трансфером Рамоса

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии активно работает над трансфером защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит контракт со своей командой.

По информации от журналиста Николо Скиры, Рамос действительно находится на радаре у «Аль-Хиляля». В данный момент Серхио далёк от того, чтобы продлить свой контракт с «ПСЖ». Переезд в Саудовскую Аравию может стать серьёзной опцией для испанского защитника, который может получить очень выгодные финансовые условия.

Напомним, Рамос проводит свой второй сезон за «ПСЖ» после перехода из мадридского «Реала» летом 2021 года.