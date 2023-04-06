Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: Между «ПСЖ» и Нагельсманном ничего нет

06 Апреля 2023 • 10:43 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
1 3.85 X 4.00 2 1.85
08.04 22:00

На данный момент «ПСЖ» не ведёт переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманном о возможном сотрудничестве, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее другой журналист Адриен Гренье сообщил, что 35-летний специалист контактировал с французским клубом.

Напомним, в текущем сезоне Нагельсманн возглавлял мюнхенскую «Баварию», которую покинул 24 марта. В настоящий момент тренер занят поисками нового места работы. Отметим, что в услугах немца также заинтересован лондонский «Челси».

В настоящий момент «ПСЖ» возглавляет Кристоф Галтье. После 29 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции команда из Парижа возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 66 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
10:43 · Франция. Лига 1
Источник: Между «ПСЖ» и Нагельсманном ничего нет
00:08 · Франция. Кубок
«Нант» помешал «Лиону» пробиться в финал Кубка Франции
05 Апреля
23:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» начал переговоры по новому контракту с восходящей звездой 1
22:02 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможном возвращении Месси
21:47 · Англия. Премьер-лига
Три клуба нацелились на форварда «Реала» Мариано Диаса
21:30 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Барселоны» постараются завлечь Месси 2
21:03 · Франция. Лига 1
Кампуш придумал, как мотивировать игроков «ПСЖ» на остаток сезона
20:23 · Франция. Лига 1
«Интер Майами» не отказался от Месси, но подписать аргентинца сложно слухи
19:59 · Испания. Ла Лига
Яя Туре ожидает увидеть Месси в «Барселоне»
19:30 · Италия. Серия А
Мбаппе отреагировал на инцидент с Лукаку
17:22 · Испания. Ла Лига
Канисарес не верит в возможное возвращение Месси в «Барселону»
15:53 · Франция. Лига 1
Нагельсманн контактировал с «ПСЖ»
13:28 · Франция. Лига 1
Анри: «Освистывать Месси - это стыд»
12:36 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» должен продать Неймара - это условие Мбаппе 1
12:28 · Франция. Лига 1
Ротен: «Уход Месси из «ПСЖ» пойдёт на пользу всем»
Все новости
Рекомендуем