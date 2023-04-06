Источник: Между «ПСЖ» и Нагельсманном ничего нет

На данный момент «ПСЖ» не ведёт переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманном о возможном сотрудничестве, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее другой журналист Адриен Гренье сообщил, что 35-летний специалист контактировал с французским клубом.

Напомним, в текущем сезоне Нагельсманн возглавлял мюнхенскую «Баварию», которую покинул 24 марта. В настоящий момент тренер занят поисками нового места работы. Отметим, что в услугах немца также заинтересован лондонский «Челси».

В настоящий момент «ПСЖ» возглавляет Кристоф Галтье. После 29 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции команда из Парижа возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 66 набранных очков.