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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» начал переговоры по новому контракту с восходящей звездой

05 Апреля 2023 • 23:32 Комментировать (1)
Ницца
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ПСЖ
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08.04 22:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Эль-Шадай Битшиабу может продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение 17-летнего футболиста истекает уже в 2024 году, и за ситуацией следят другие гранды европейского футбола. По сведениям L’Equipe, в «ПСЖ» высоко оценивают перспективы Битшиабу. В клубе не намерены расставаться с молодым дарованием – игроку уже предложен новый трудовой договор.

В текущем сезоне Эль-Шадай Битшиабу принял участие в 11 поединках за первую команду парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека юношеской сборной Франции в 7 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эль-Шадай Битшиабу
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НИЦЦА ПСЖ
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Комментарии (1)
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Ando Loko
05 Апреля 2023 в 23:47
Смотрел матчи ПСЖ с Баварией, Лионом, Монако... Как же он ужасен, просто жесть. Конечно, может что то вырастит из него, но прямо сейчас он отвратительно играет.
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