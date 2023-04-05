«ПСЖ» начал переговоры по новому контракту с восходящей звездой

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Эль-Шадай Битшиабу может продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение 17-летнего футболиста истекает уже в 2024 году, и за ситуацией следят другие гранды европейского футбола. По сведениям L’Equipe, в «ПСЖ» высоко оценивают перспективы Битшиабу. В клубе не намерены расставаться с молодым дарованием – игроку уже предложен новый трудовой договор.

В текущем сезоне Эль-Шадай Битшиабу принял участие в 11 поединках за первую команду парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека юношеской сборной Франции в 7 млн евро.