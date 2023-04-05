Кампуш придумал, как мотивировать игроков «ПСЖ» на остаток сезона

Футбольный советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш намерен надавить на игроков команды, чтобы добиться от них большей самоотдачи.

Парижане проваливают вторую половину сезона – коллектив Кристофа Галтье претендует лишь на победу в национальном чемпионате. В клубе недовольны тем, что некоторым игрокам не хватает мотивации после вылета из Лиги чемпионов, и Луиш Кампуш в связи со сложившейся ситуацией намерен принять меры. По информации Le Parisien, португалец будет угрожать футболистам, не проявляющим себя должным образом, продажей в летнее трансферное окно.

После 29 туров Лиги 1 «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая «Ланс» и «Марсель» на шесть очков.