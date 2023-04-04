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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» опасаются, что не смогут продать Неймара летом

04 Апреля 2023 • 20:32 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
08.04 22:00

Руководство «Пари Сен-Жермен» сомневается в том, что на Неймара найдутся претенденты.

В феврале бразилец получил тяжёлую травму, из-за которой больше не сыграет в текущем сезоне. «ПСЖ» планирует выставить звёздного нападающего на продажу грядущим летом, однако в клубе опасаются, что это будет бессмысленно из-за физического состояния игрока, докладывает Le Parisien. Отмечается, что 31-летний футболист может попросту не пройти медосмотр, даже если другой клуб проявит к нему интерес.

Контракт Неймара рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне он отметился 18 голами и 17 ассистами в 29 матчах.

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ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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