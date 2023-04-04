В «ПСЖ» опасаются, что не смогут продать Неймара летом

Руководство «Пари Сен-Жермен» сомневается в том, что на Неймара найдутся претенденты.

В феврале бразилец получил тяжёлую травму, из-за которой больше не сыграет в текущем сезоне. «ПСЖ» планирует выставить звёздного нападающего на продажу грядущим летом, однако в клубе опасаются, что это будет бессмысленно из-за физического состояния игрока, докладывает Le Parisien. Отмечается, что 31-летний футболист может попросту не пройти медосмотр, даже если другой клуб проявит к нему интерес.

Контракт Неймара рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне он отметился 18 голами и 17 ассистами в 29 матчах.