Галтье: «Сказал игрокам, что мы должны взять себя в руки и выиграть одиннадцатый титул Лиги 1»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона. Напомним, парижане сейчас лидируют в чемпионате Франции с отрывом в 6 очков от «Ланса», который располагается на втором месте.

«Сказал игрокам, что мы должны взять себя в руки и выиграть одиннадцатый титул Лиги 1. Я не переживаю по поводу своего будущего», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Галтье в конце сезона рискует потерять свою работу. Руководство «ПСЖ» недовольно выступлениями команды под руководством французского специалиста, который подписал свой контракт прошлым летом. Парижане уже вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Франции.