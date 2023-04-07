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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Сказал игрокам, что мы должны взять себя в руки и выиграть одиннадцатый титул Лиги 1»

07 Апреля 2023 • 14:46 Комментировать
Ницца
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ПСЖ
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08.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона. Напомним, парижане сейчас лидируют в чемпионате Франции с отрывом в 6 очков от «Ланса», который располагается на втором месте.

«Сказал игрокам, что мы должны взять себя в руки и выиграть одиннадцатый титул Лиги 1. Я не переживаю по поводу своего будущего», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Галтье в конце сезона рискует потерять свою работу. Руководство «ПСЖ» недовольно выступлениями команды под руководством французского специалиста, который подписал свой контракт прошлым летом. Парижане уже вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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