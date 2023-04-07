Дюгарри: «Мбаппе должен играть в футбол и баста»

Бывший игрок французской сборной Кристоф Дюгарри серьезно возмущен поведением Килиана Мбаппе, он уже призвал остановить его Эго, а также считает, что «ПСЖ» позволил Килиану залезть на шею и свесить ноги, когда любой ценой пытался удержать его в клубе год назад.

- Они проигрывают матч за матчем, в составе игроки с безумными зарплатами, все это не помогает клубу. А он хочет заниматься всем подряд, выбирать спортивного директора и игроков. Стоп! Пусть играет в футбол и все, хватит! - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, что Дюгарри стал чемпионом мира в 1998 году в составе французской сборной.