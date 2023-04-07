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Чемпионат Франции. Лига 1

Дюгарри: «Мбаппе должен играть в футбол и баста»

07 Апреля 2023 • 12:47 Комментировать (1)
Ницца
...
ПСЖ
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08.04 22:00

Бывший игрок французской сборной Кристоф Дюгарри серьезно возмущен поведением Килиана Мбаппе, он уже призвал остановить его Эго, а также считает, что «ПСЖ» позволил Килиану залезть на шею и свесить ноги, когда любой ценой пытался удержать его в клубе год назад.

- Они проигрывают матч за матчем, в составе игроки с безумными зарплатами, все это не помогает клубу. А он хочет заниматься всем подряд, выбирать спортивного директора и игроков. Стоп! Пусть играет в футбол и все, хватит! - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, что Дюгарри стал чемпионом мира в 1998 году в составе французской сборной. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе
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НИЦЦА ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Апреля 2023 в 13:00
Не пи..ди, Дюгарри.. Хе..
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