Галтье – о победе «ПСЖ»: «Важнейшие три очка в сложный для нас период»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал победу своей команды над «Ниццей» (2:0).

Парижане проиграли два предыдущих матча Лиги 1, и в случае очередной осечки рисковали вплотную подпустить к себе преследователей.

«Очевидно, что после победы «Ланса» мы столкнулись с серьёзным давлением – как из-за нашей неудачной игры в последних встречах, так и из-за успехов самого «Ланса». Сказывалось и то, что нам предстояло сыграть с очень серьёзным соперником – «Ниццей». Мы набрали важнейшие три очка в сложный период», – сказал в интервью CANAL+ Галтье.

В активе «ПСЖ» 69 очков после 30 туров, у «Ланса» – 63. «Марсель», сыгравший на матч меньше, набрал 60 баллов.