В Саудовской Аравии считают, что Месси будет трудно привлечь огромной зарплатой

В Саудовской Аравии сомневаются в возможном приезде Лионеля Месси предстоящим летом.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в июне, поэтому сейчас за 35-летнюю суперзвезду ведётся борьба среди представителей различных чемпионатов. Один из претендентов – «Аль-Хиляль», предлагавший Месси рекордную зарплату. По данным Marca, теперь в Саудовской Аравии склоняются к мнению, что переманить Лионеля будет крайне трудно даже при сверхвыгодном предложении – денежный вопрос играет для него далеко не ключевую роль.

Напомним, что на Месси также претендует его прежний клуб – каталонская «Барселона».