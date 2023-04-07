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Чемпионат Франции. Лига 1

В Саудовской Аравии считают, что Месси будет трудно привлечь огромной зарплатой

07 Апреля 2023 • 20:12 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
1 4.00 X 3.95 2 1.83
08.04 22:00

В Саудовской Аравии сомневаются в возможном приезде Лионеля Месси предстоящим летом.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в июне, поэтому сейчас за 35-летнюю суперзвезду ведётся борьба среди представителей различных чемпионатов. Один из претендентов – «Аль-Хиляль», предлагавший Месси рекордную зарплату. По данным Marca, теперь в Саудовской Аравии склоняются к мнению, что переманить Лионеля будет крайне трудно даже при сверхвыгодном предложении – денежный вопрос играет для него далеко не ключевую роль.

Напомним, что на Месси также претендует его прежний клуб – каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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