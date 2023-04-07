Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не планирует отпускать в аренду 17-летнюю восходящую звезду

07 Апреля 2023 • 22:32 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
1 4.00 X 4.00 2 1.83
Через 22 ч. 4 мин.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери вряд ли будет отдан в аренду грядущим летом.

В нынешнем сезоне юный хавбек начал активно привлекаться к играм первой команды – на его счету 22 появления на поле и два забитых мяча во всех турнирах. Как информирует журналист Марк Мехенуа, в «ПСЖ» не планируют отдавать Заира-Эмери в аренду, несмотря на его возраст. В клубе рассчитывают, что футболист продолжит развиваться и будет приносить пользу основному составу в новом сезоне.

Уоррен Заир-Эмери дебютировал за «ПСЖ» в возрасте 16 лет под руководством Кристофа Галтье в матче Лиги 1 против «Клермона», который состоялся в августе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
100 мин
Ланс Ланс
Страсбург Страсбург
2
1
1.50 4.30 7.00
Видео
08.04.23 в 18:00
Анже Анже
Лилль Лилль
5.60 4.40 1.58
Видео
08.04.23 в 22:00
Ницца Ницца
ПСЖ ПСЖ
3.90 3.80 1.93
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
22:48 · Франция. Лига 1
Стало известно, какие позиции намерен усилить «ПСЖ» летом
22:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не планирует отпускать в аренду 17-летнюю восходящую звезду
22:14 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» уже связался с Беллингемом
21:37 · Франция. Лига 1
«Ницца» планирует продлить контракт Ремзи – в клубе довольны игроком
20:50 · Испания. Ла Лига
Месси впечатлён талантом Педри
20:43 · Франция. Лига 1
Алексис Санчес травмировал стопу и выбыл на три недели
20:12 · Франция. Лига 1
В Саудовской Аравии считают, что Месси будет трудно привлечь огромной зарплатой
16:30 · Франция. Лига 1
Ротен: «Я разочарован последними двумя сезонами Месси в «ПСЖ»
15:55 · Франция. Лига 1
Галтье не стал раскрывать слова президента «ПСЖ» футболистам
15:51 · Франция. Лига 1
У Мбаппе возникли проблемы с бедром на тренировке
15:47 · Франция. Лига 1
Галтье отреагировал на критику «ПСЖ» со стороны Мбаппе
14:46 · Франция. Лига 1
Галтье: «Сказал игрокам, что мы должны взять себя в руки и выиграть одиннадцатый титул Лиги 1»
13:39 · Испания. Ла Лига
Годин: «Почему бы Месси не перейти в «Атлетико»? Клуб борется за все трофеи»
13:24 · Испания. Ла Лига
У Месси сохранились хорошие отношения с Усманом Дембеле
13:12 · Франция. Лига 1
Икарди хочет остаться в «Галатасарае»
Все новости
Рекомендуем