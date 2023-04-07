«ПСЖ» не планирует отпускать в аренду 17-летнюю восходящую звезду

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери вряд ли будет отдан в аренду грядущим летом.

В нынешнем сезоне юный хавбек начал активно привлекаться к играм первой команды – на его счету 22 появления на поле и два забитых мяча во всех турнирах. Как информирует журналист Марк Мехенуа, в «ПСЖ» не планируют отдавать Заира-Эмери в аренду, несмотря на его возраст. В клубе рассчитывают, что футболист продолжит развиваться и будет приносить пользу основному составу в новом сезоне.

Уоррен Заир-Эмери дебютировал за «ПСЖ» в возрасте 16 лет под руководством Кристофа Галтье в матче Лиги 1 против «Клермона», который состоялся в августе.