Галтье отреагировал на критику «ПСЖ» со стороны Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на заявление Килиана Мбаппе. Накануне форвард раскритиковал клуб после выхода в свет промо-ролика к следующему сезону.

«Мне трудно выразить своё мнение, потому что это дело касается Килиана и клуба. Сегодня он работал в хорошем настроении. Знаю, что между Килианом и руководством было много дискуссий. Этот инцидент исчерпан», - сказал Галтье журналистам на пятничной пресс-конференции.

В сезоне 2022/2023 Мбаппе провёл за «ПСЖ» 34 матча, в которых забил 31 гол и отдал 8 голевых передач на партнёров.

Отметим, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом».