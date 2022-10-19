«Реал» собирается продлить контракт с Луниным

«Реал» намерен продлить контракт с 23-летним вратарём Андреем Луниным, сообщает AS.

По информации источника, футболист счастлив в испанском клубе и не хочет никуда уходить, несмотря на то, что прекрасно осознаёт свой текущий статус запасного голкипера «сливочных».

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Всего в составе «королевского» клуба футболист провёл 10 матчей, пропустив в них 10 голов и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллиона евро.

Свой следующий матч «Реал» проведёт сегодня, 19 октября, против «Эльче». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.