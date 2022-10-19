Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» собирается продлить контракт с Луниным

19 Октября 2022 • 10:02 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 10.00 X 5.70 2 1.30
Через 10 ч. 19 мин.

«Реал» намерен продлить контракт с 23-летним вратарём Андреем Луниным, сообщает AS.

По информации источника, футболист счастлив в испанском клубе и не хочет никуда уходить, несмотря на то, что прекрасно осознаёт свой текущий статус запасного голкипера «сливочных».

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Всего в составе «королевского» клуба футболист провёл 10 матчей, пропустив в них 10 голов и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллиона евро.

Свой следующий матч «Реал» проведёт сегодня, 19 октября, против «Эльче». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.10.22 в 20:00
Кадис Кадис
Бетис Бетис
3.55 3.45 2.15
Видео
19.10.22 в 20:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта Сельта
2.80 3.35 2.60
Видео
19.10.22 в 21:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Мальорка Мальорка
1.62 3.90 6.00
Видео
19.10.22 в 22:00
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
8.00 5.40 1.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Октября
11:40 · Испания. Ла Лига
Гайя продлил контракт с «Валенсией» официально
11:13 · Испания. Ла Лига
Мората: «Не понимаю, как работает ВАР»
10:50 · Испания. Ла Лига
Модрич и Вальверде получат отдых в матче с «Эльче»
10:33 · Испания. Ла Лига
«Лион» не получит миллион евро за «Золотой мяч» Бензема, такая опция была в первом контракте Карима с «Реалом»
10:02 · Испания. Ла Лига
«Реал» собирается продлить контракт с Луниным
09:49 · Испания. Ла Лига
Бензема признался, что мог оказаться в «Барселоне»
09:37 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала»: «Возможно, когда-то Куртуа выиграет «Золотой мяч»
08:13 · Испания. Ла Лига
Бэйл поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»
08:07 · Испания. Ла Лига
Платини отреагировал на «Золотой мяч» Бензема
07:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как изменился Бензема
02:23 · Англия. Премьер-лига
Месси вернулся в лидеры: авторитетное издание назвало главных претендентов на следующий «Золотой мяч» 14
02:08 · Испания. Ла Лига
Месси более года не общался с президентом «Барселоны»
01:42 · Испания. Ла Лига
Симеоне объяснил, почему «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано» 1
00:30 · Испания. Ла Лига
Гризманн установил собственный рекорд в матче Ла Лиги
00:21 · Испания. Ла Лига
Неймар не согласен с итогами «Золотого мяча» 1
Все новости
Рекомендуем