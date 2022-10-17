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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа рассчитывает сыграть против «Эльче»

17 Октября 2022 • 14:26 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 9.00 X 5.20 2 1.33
19.10 22:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает вернуться в строй к матчу следующего тура чемпионата Испании против «Эльче». Об этом сообщает издание Diario AS.

Напомним, что Куртуа пропустил последние несколько матчей «Реала» из-за травмы. Вместо бельгийца на воротах «королевского клуба» стоял украинец Андрей Лунин.

Куртуа хочет вернуться в строй к матчу с «Эльче», который состоится в середине недели. В крайнем случае бельгиец намерен выйти в основе на поединок против «Севильи», который пройдёт на следующий выходных.

Куртуа сегодня должен получить награду имени Льва Яшина как лучшему голкиперу прошлого сезона.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Эльче
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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