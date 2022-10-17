Куртуа рассчитывает сыграть против «Эльче»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает вернуться в строй к матчу следующего тура чемпионата Испании против «Эльче». Об этом сообщает издание Diario AS.

Напомним, что Куртуа пропустил последние несколько матчей «Реала» из-за травмы. Вместо бельгийца на воротах «королевского клуба» стоял украинец Андрей Лунин.

Куртуа хочет вернуться в строй к матчу с «Эльче», который состоится в середине недели. В крайнем случае бельгиец намерен выйти в основе на поединок против «Севильи», который пройдёт на следующий выходных.

Куртуа сегодня должен получить награду имени Льва Яшина как лучшему голкиперу прошлого сезона.