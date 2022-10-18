Вальверде: «Мне посчастливилось выступать вместе с лучшим игроком и лучшим голкипером мира»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поздравил Карима Бензема и Тибо Куртуа с полученными наградами от France Football. Напомним, француз вчера стал обладателем «Золотого мяча», тогда как бельгиец был признан лучшим голкипером прошлого сезона.

«Мне посчастливилось выступать вместе с лучшим игроком и лучшим голкипером мира. Мои поздравления, Карим и Тибо. Вы заслужили это больше, чем кто-либо ещё», – написал уругваец в своих социальных сетях.

Вальверде в новом сезоне отметился четырьмя голами и одним результативным пасом в чемпионате Испании. Это больше, чем за предыдущие две кампании.