Юран: Бензема заслужил «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, что нападающий «Реала» Карим Бензема получил «Золотой мяч».

«Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале, достаточно забивает на протяжении многих лет», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Эксперт заявил, что в этот раз приз наконец получил тот, кто его заслужил, потому что в прошлом году «Золотой мяч» должны были вручить Роберту Левандовски, а не Лионелю Месси.

Второе место в голосовании занял Садио Мане из «Баварии», а третьим стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.