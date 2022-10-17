Новый контракт Бензема – вопрос времени

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вскоре подпишет с клубом новый контракт. По информации от испанского издания Marca, подписание нового соглашения француза с «королевским клубом» является вопросом времени.

Отмечается, что контракт Бензема продлится автоматически в том случае, если француз выиграет «Золотой мяч». Некоторые авторитетные источники уже сообщили, что Карим сегодня заберёт эту награду.

Вчера Бензема отметился голом в «эль класико» в ворота «Барселоны». Мадридский «Реал» обыграл «сине-гранатовых» и вырвался в единоличные лидеры турнирной таблицы чемпионата Испании.