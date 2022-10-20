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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реалу» отменили целых три гола, это очень много»

20 Октября 2022 • 09:02 Комментировать (4)
Эльче
0:3
Реал Мадрид
окончен

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о вчерашней победе над «Эльче» (3:0) в матче десятого тура чемпионата Испании.

«Я хотел увидеть мобильность в нашей атакующей линии. Бензема и Родриго много передвигались, и это создавало проблемы для соперника. При этом у нас отменили целых три гола из-за офсайда. Это очень много. Неприятно, когда забиваешь и не выходишь вперед», - передает слова итальянца газета Marca.

После десяти туров подопечные Анчелотти с 28 баллами занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эльче
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Комментарии (4)
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NOBODY
20 Октября 2022 в 09:12
ну учитывая современный офсайд, 2 гола были верно отменены, а вот один под вопросом...
pol-black
20 Октября 2022 в 09:05
пора бы уже в матчах Реала отменить понятие "офсайд", хотя бы для мадрида.
Sergey999
20 Октября 2022 в 09:08
О,,, барселоновские болельщики еще что то будут говорить))))
NOBODY
20 Октября 2022 в 09:17
хоть обзор посмотри, прежде чем писать....
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