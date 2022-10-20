Анчелотти: «Реалу» отменили целых три гола, это очень много»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о вчерашней победе над «Эльче» (3:0) в матче десятого тура чемпионата Испании.

«Я хотел увидеть мобильность в нашей атакующей линии. Бензема и Родриго много передвигались, и это создавало проблемы для соперника. При этом у нас отменили целых три гола из-за офсайда. Это очень много. Неприятно, когда забиваешь и не выходишь вперед», - передает слова итальянца газета Marca.

После десяти туров подопечные Анчелотти с 28 баллами занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги.