История взаимного терпения: Как Бензема и «Реал» дождались общего триумфа

В понедельник было объявлено то, что было очевидно всем уже давно. Карим Бензема получил «Золотой мяч», и это кажется бесспорным решением. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Давайте будем честны, по результатам прошлого сезона никаких сомнений в том, что именно Карим Бензема должен получить «Золотой мяч». Победа француза была с огромным преимуществом. К зиме казалось, что с ним мог побороться Садио Мане. Сенегалец привёл сборную к победе на Кубке Африки, а потом с «Ливерпулем» боролся за победу в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, которые могли с кубковыми турнирами в Англии принести клубу небывалый успех. Однако мерсисайцды не выиграли, да и сам Мане не был так ярок.

На фоне того же Мане французский форвард «Реала» провёл по-настоящему выдающийся сезон. Бензема чуть ли не в одиночку дотащил мадридцев до финала Лиги чемпионов. Игра француза действительно вызывала восхищение.

Сейчас некоторые отмечают, что Бензема вернул «Золотому мячу» человеческое лицо. Выиграл футболист, а не инопланетянин вроде Месси или Роналду. С другой стороны, можно вспомнить, что уже трофей брал Лука Модрич, а в ковидный сезон должен был Роберт Левандовски, если не глупое решение организаторов от отказа вручать награду. В этом смысле «Золотой мяч» уже вернул человеческое лицо.

Говоря про победу Бензема, скорее хочется отметить триумф терпения. Француз приходил в «Реал» в роли одного из главных талантов мира, который по потенциалу должен был вырасти в топ-форварда давно. Однако в Мадриде у него очень долго не складывалось. Все помнят, как над Бензема посмеивались с его нереализованными моментами. Француз долгое время конкурировал с Гонсало Игуаином, которого тоже подтрунивали. Это действительно выглядело забавно, что «Реал» со всеми своими деньгами не мог решить вопрос с центральным нападающим.

Мадридцы скупали звёзд, окружали Бензема топ-исполнителями, но француз всё равно выглядел блекло. Он был победителем четырёх розыгрышей Лиги чемпионов, но всегда был подыгрывающим. Это Роналду разрывал все и вся, Бэйл проводил сильные сезоны, выжигал магический треугольник. А Бензема … он просто был. В конце концов, когда Роналду ушёл, «Реал» взял Азара, который должен был стать главной звездой.

Бензема же все продолжал тренироваться и терпеть. «Реал» сам продолжал терпеть и не покупал какого-то форварда, хотя слухи ходили разные. В итоге все дотерпели. Француз вдруг стал тем человеком, через которого мадридцы были вынуждены строить атаки. Азар травмирован, а Винисиус и Родриго были слишком молоды. Про Йовича и Мариано и вовсе умолчим. В итоге в прошлом сезоне будто сыграл принципе накопления. Бензема столько всего впитал за эти годы, настолько прикипел, что союз дал результат. Француз будто лучше всех чувствовал, что «Реал» не сдаётся и умеет совершать самые сумасшедшие камбеки.

Нет, победа Бензема – это не история успеха человечности в футболе. Француз в конце концов был очень талантлив, и лишь реализовал свой потенциал. Он не мог как Левандовски неожиданно загубить свою карьеру переходом в «Сибирь», который не выглядел фантастикой в своё время. Бензема же с юных лет ждало светлое будущее, как только талантливый форвард появился в «Лионе» он мог лишь загубить карьеру неправильным отношением, но в остальном его путь лежал в топ-клуб.

А вот история, что Бензема не плюнул в какой-то момент и не захотел выйти из-под тени Роналду, или что «Реал» не вывалил кучу денег за какого-то форварда, вот это интереснее. Иногда в футболе просто надо ждать, относится друг к другу с уважением, и тогда в какой-то момент будет результат. Абсолютно потрясающий, но столь заслуженный.

Роман Андреев