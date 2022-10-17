Анчелотти: «Выпустил Милитао, чтобы оказать давление на Левандовски»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил своё решение выпустить в стартовом составе на матч с «Барселоной» центрального защитника Эдера Милитао. Напомним, матч закончился победой «сливочных» со счётом 3:1.

«Почему я выпустил Милитао? Я сделал это для того, чтобы оказать дополнительное давление на Левандовски», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В матче с «Барселоной» в основном составе мог выйти Антонио Рюдигер, но клуб решил не рисковать здоровьем игрока, который получил травму в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».