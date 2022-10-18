Анчелотти: «Мбаппе? Не знаю, что произойдёт в будущем»

Тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти не стал исключать, что в будущем Килиан Мбаппе пополнит ряды «королевского клуба». Напомним, в последнее время ходит много слухов о том, что француз хочет покинуть «ПСЖ» и жалеет о решении продлить контракт с парижанами.

«Килиан Мбаппе? Не знаю, что произойдёт в будущем. У нас есть Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Милитао. Эти футболисты уже внесли своё имя в историю клуба», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Мбаппе ранее опроверг слухи о том, что хочет покинуть «ПСЖ» уже зимой. Контракт футболиста с парижским клубом будет действовать до 2024 года.