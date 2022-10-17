Кроос сообщил партнёрам, что уйдёт в конце сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос сообщил своим партнёрам по команде, что уйдёт в конце сезона. Напомним, следующим летом у немецкого хавбека заканчивается контракт с «королевским клубом».

По информации от Relevo, Кроос уже принял решение по поводу своего будущего. Пока неизвестно, продолжит ли немец профессиональную карьеру, или же повесит бутсы на гвоздь.

Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. С тех пор полузащитник выиграл с командой 4 титула Лиги чемпионов. Один подобный трофей немец также брал, выступая в составе мюнхенской «Баварии».

В этом сезоне на счету Крооса одна голевая передача в семи матчах чемпионата Испании.