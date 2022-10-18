В «Реале» удивлены тем, какие места заняли Куртуа, Модрич и Винисиус в голосовании за «Золотой мяч»

В мадридском «Реале» были удивлены тем, какие места заняли некоторые лидеры «сливочных» в голосовании за «Золотой мяч». Напомним, Тибо Куртуа был на седьмом месте, Винисиус Жуниор – на восьмом, а Лука Модрич – на девятом.

По информации от Diario AS, руководство мадридского «Реала» считает, что эти футболисты заслуживали быть куда выше в голосовании, если учитывать их выступления в прошлом сезоне, которые помогли команде выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Тем не менее, главную награду вечера забрал Карим Бензема, для которого этот «Золотой мяч» стал первым в профессиональной карьере.