Каррера: «Бензема заслужил «Золотой мяч»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о получении нападающим «Реала» Каримом Бензема «Золотого мяча».

«Бензема заслужил награду. Он был лучшим игроком на протяжении многих лет: забивает голы, помогает команде и технически очень силен», — цитирует Карреру «Чемпионат».

По мнению специалиста, Бензема является лидером, которому удалось вернуть мадридский клуб на победный путь.

Напомним, 34-летний французский форвард стал обладателем «Золотого мяча» 17 октября. Второе место в голосовании занял нападающий «Баварии» Садио Мане, третьим стал хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.