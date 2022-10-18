Кроос поздравил Бензема и Куртуа с наградами

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поздравил своих одноклубников со вчерашними наградами. Напомним, Карим Бензема получил «Золотой мяч», а Тибо Куртуа – приз имени Льва Яшина как лучшему голкиперу прошлого сезона.

«Поздравляю! Это был невероятный год. Вы заслужили это», – написал Кроос в своих социальных сетях.

Мадридский «Реал» в этом сезоне лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от каталонской «Барселоны». В прошлом сезоне команда выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов. Лучшим бомбардиром обоих турниров стал Карим Бензема. Куртуа был признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».