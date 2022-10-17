Анчелотти: «Лапорта жаловался на судью? По-моему, арбитр был справедлив»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал то, как президент «Барселоны» Жоан Лапорта жаловался на судейство вчерашнего «эль класико», которое завершилось победой «королевского клуба» 3:1.

«Лапорта зашёл в раздевалку, чтобы пожаловаться на судейство? Я думаю, что рефери действовал справедливо. Он хорошо справился со своей работой», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, после победы над «Барселоной» мадридский «Реал» стал единоличным лидером чемпионата Испании с отрывом в три очка от «сине-гранатовых». За «сливочных» во вчерашнем матче отличались Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго.