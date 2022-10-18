Бензема: «Перес обещал, что я стану лучшим в мире»

Нападающий «Реала» Карим Бензема вспомнил, как Флорентино Перес убеждал его переехать в Мадрид.

Французский форвард перешёл в «Реал» из «Лиона» в далёком 2009 году, и уже тогда президент клуба Перес пообещал игроку великое будущее: «Находясь у меня дома, Перес сказал мне, что «Реал» – то самое место, где я смогу добиться всего и стать лучшим футболистом мира. Это очень меня вдохновило», – рассказал Бензема, впервые в своей карьере получивший «Золотой мяч».

34-летний нападающий забил 328 голов и ассистировал более 150 раз, отыграв 615 матчей за «сливочных» во всех турнирах. В прошедшей кампании француз отметился 44 голами и 15 результативными передачами.