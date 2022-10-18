Зидан: «Бензема – лучший нападающий в истории Франции»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал нападающего Карима Бензема лучшим нападающим в истории Франции. Напомним, футболист вчера стал обладателем «Золотого мяча», получив награду от France Football.

«Я думаю, что Бензема – лучший нападающий в истории Франции. Я могу сказать это, потому что находился рядом с ним и могу сказать, чего он стоит. В любом случае, он заслуживает находиться очень высоко», – заявил Зидан в интервью Get French Football News.

Благодаря выигранному «Золотому мячу», контракт Бензема с мадридским «Реалом» автоматически продлился до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету форварда 4 гола в Ла Лиге.