Экс-скаут «Барселоны»: «Реал» хотел купить Неймара за 160 млн евро»

Бывший скаут «Барселоны» вспомнил, как Неймар мог перебраться в мадридский «Реал».

Бразилец перешёл в «Барселону» летом 2013 года за 88 млн евро, однако прежде, как уже давно известно, мог пополнить ряды заклятого соперника «сине-гранатовых» – «Реала». Бывший работник скаутской службы каталонцев заявил, что мадридский гранд был готов потратить на покупку тогда ещё восходящей звезды, выступавшей за бразильский «Сантос», невероятные 160 млн евро.

Неймар провёл в «Барселоне» четыре сезона, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро. Нынешний контракт 30-летнего форварда с парижанами рассчитан до 2025 года.