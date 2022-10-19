В матче «Реала» с «Эльче» судьи отменили три гола мадридцев за час игры

Всего лишь чуть более часа игрового времени прошли в матче «Эльче» и «Реала» в рамках десятого тура испанского чемпионата Примеры, а судья, засчитав один гол «Реала», отменил целых три - и все из-за офсайдов.

Первый гол был отменен на шестой минуте, его забил Бензема, затем ситуация повторилась на 26-й минуте, когда забил было Алаба, но к тому моменту «Реал» уже вел в счете после «законного гола» Феде Вальверде. Наконец, на 61-й минуте ситуация повторилась с Бензема - и вновь гол был отменен.

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