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Чемпионат Испании. Ла Лига

В матче «Реала» с «Эльче» судьи отменили три гола мадридцев за час игры

19 Октября 2022 • 23:31 Комментировать
Эльче
0:3
Реал Мадрид
окончен

Всего лишь чуть более часа игрового времени прошли в матче «Эльче» и «Реала» в рамках десятого тура испанского чемпионата Примеры, а судья, засчитав один гол «Реала», отменил целых три - и все из-за офсайдов.

Первый гол был отменен на шестой минуте, его забил Бензема, затем ситуация повторилась на 26-й минуте, когда забил было Алаба, но к тому моменту «Реал» уже вел в счете после «законного гола» Феде Вальверде. Наконец, на 61-й минуте ситуация повторилась с Бензема - и вновь гол был отменен.

Следить за событиями матча между «Эльче» и мадридским «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт

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Реал Мадрид Карим Бензема Эльче
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