​«Реал» запланировал переговоры с Асенсио

Будущее полузащитника «Реала» Марко Асенсио остаётся туманным. Действующий контракт связывает 26-летнего футболиста с мадридским клубом до конца нынешнего сезона. Как сообщает испанское издание Sport, «сливочные» запланировали переговоры с Асенсио о пролонгации трудового соглашения. Переговоры эти пройдут после чемпионата мира в Катаре.

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио принял участие в 10 матчах «Реала». При этом полузащитник только дважды выходил на поле с первых минут. На счету Асенсио два гола – он расписывался в воротах «РБ Лейпцига» и «Эльче».

Марко Асенсио принадлежит «Реалу» с лета 2015 года.