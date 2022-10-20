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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» запланировал переговоры с Асенсио

20 Октября 2022 • 18:43 Комментировать
Эльче
0:3
Реал Мадрид
окончен

Будущее полузащитника «Реала» Марко Асенсио остаётся туманным. Действующий контракт связывает 26-летнего футболиста с мадридским клубом до конца нынешнего сезона. Как сообщает испанское издание Sport, «сливочные» запланировали переговоры с Асенсио о пролонгации трудового соглашения. Переговоры эти пройдут после чемпионата мира в Катаре.

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио принял участие в 10 матчах «Реала». При этом полузащитник только дважды выходил на поле с первых минут. На счету Асенсио два гола – он расписывался в воротах «РБ Лейпцига» и «Эльче».

Марко Асенсио принадлежит «Реалу» с лета 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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