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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа восстановится к матчу с «Севильей»

18 Октября 2022 • 13:59 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
1 2.25 X 3.40 2 3.20
Через 4 ч. 10 мин.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит следующий тур чемпионата Испании против «Эльче», но зато восстановится к матчу против «Севильи», который состоится на этих выходных на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, из-за травмы Куртуа был вынужден пропустить несколько матчей, включая «эль класико» против «Барселоны». Тем не менее, украинец Андрей Лунин успешно заменил бельгийца и помог «Реалу» одержать победу над каталонцами со счётом 3:1.

Вчера Куртуа был признан лучшим голкипером прошлого сезона, получив приз имени Льва Яшина. В голосовании за «Золотой мяч» бельгиец занял седьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Тибо Куртуа
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