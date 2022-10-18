Куртуа восстановится к матчу с «Севильей»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит следующий тур чемпионата Испании против «Эльче», но зато восстановится к матчу против «Севильи», который состоится на этих выходных на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, из-за травмы Куртуа был вынужден пропустить несколько матчей, включая «эль класико» против «Барселоны». Тем не менее, украинец Андрей Лунин успешно заменил бельгийца и помог «Реалу» одержать победу над каталонцами со счётом 3:1.

Вчера Куртуа был признан лучшим голкипером прошлого сезона, получив приз имени Льва Яшина. В голосовании за «Золотой мяч» бельгиец занял седьмое место.