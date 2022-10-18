Мбаппе не интересен «Реалу», цель клуба после ухода Бензема – нападающий из АПЛ

Мадридский «Реал» не намерен покупать у «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе. Француз не входит в сферу интересов «королевского клуба», о чём сообщает испанское издание Diario AS.

Напомним, Мбаппе был интересен «Реалу» в конце прошлого сезона, но нападающий в итоге решил продлить контракт с «ПСЖ». Теперь «сливочные» не хотят видеть Килиана в своей команде.

По сведениям источника, после ухода Карима Бензема, главной трансферной целью «Реала» в нападение станет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который в новом сезоне забил уже 20 голов во всех турнирах за команду Хосепа Гвардиолы.