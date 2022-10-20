​Федерация признала, что ВАР «украл» один гол у «Реала»

В среду вечером «Реал» разгромил на выезде «Эльче» со счётом 3:0. По ходу игры мяч шесть раз побывал в сетке ворот «Эльче», но три гола не были засчитаны.

По данным AS, Королевская испанская федерация футбола направила в «Реал» письмо. В нём говорится, что гол Давида Алабы не был засчитан ошибочно. В настоящий момент специалисты работают над проблемой, из-за которой ВАР допустил ошибку и «украл» гол у команды Карло Анчелотти.

Отмечается, что «Реал» с пониманием отнёсся к ситуации, о чём сообщил в ответном письме.

«Реал» на текущий момент опережает «Барселону» на шесть очков. Впрочем, каталонцы свой матч тура проведут в четверг.