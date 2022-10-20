Куртуа двумя словами описал игру украинца Лунина за «Реал»

Первый номер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об игре своего конкурента Андрея Лунина в поединке чемпионата Испании с «Эльче», в котором «королевский» клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0.

«Великолепный Лунин», - оставил сообщение бельгийский вратарь в своих социальных сетях.

В последних матчах «Реала» украинский голкипер заменяет Куртуа, получившего травму.

В текущем сезоне Андрей поучаствовал в пяти поединках «сливочных», в которых пропустил четыре мяча и в одной встрече сохранил ворота в неприкосновенности.

Следующий матч «Реал» проведет против «Севильи» 22 октября.