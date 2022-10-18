Анчелотти: «Винисиус справедливо занял 8 место в голосовании за «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что полузащитник команды Винисиус Жуниор справедливо занял 8 место в голосовании за «Золотой мяч». Напомним, награду забрал нападающий «сливочных» Карим Бензема.

«Винисиус занял 8 место в голосовании за «Золотой мяч»? Это справедливо. Всё в порядке. Это будет мотивировать его совершенствоваться, чтобы стать ещё лучше», – подытожил Анчелотти на пресс-конференции.

Винисиус в новом сезоне отметился пятью голами и одной результативной передачей в составе мадридского «Реала» в девяти матчах чемпионата Испании. В июле футболисту исполнилось 22 года.