​Куртуа вернулся в общую группу «Реала»

Голкипер Тибо Куртуа снова занимается в общей группе «Реала». Об этом рассказывает Cope. Бельгиец вернётся в основной состав либо в матче против «Эльче» (19 октября), либо – если к среде футболист не наберёт оптимальных кондиций – в матче против «Севильи» (22 октября).

Тибо Куртуа пропустил пять последних матчей «Реала» из-за ишиаса. Бельгийца в рамке ворот «Реала» замещал Андрей Лунин.

Прошлая неделя получилась для «Реала» удачной – команда обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а также стала единоличным лидером чемпионата Испании за счёт победы над «Барселоной» (3:1) в «эль класико».