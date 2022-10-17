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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Куртуа вернулся в общую группу «Реала»

17 Октября 2022 • 19:15 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 9.00 X 5.40 2 1.32
19.10 22:00

Голкипер Тибо Куртуа снова занимается в общей группе «Реала». Об этом рассказывает Cope. Бельгиец вернётся в основной состав либо в матче против «Эльче» (19 октября), либо – если к среде футболист не наберёт оптимальных кондиций – в матче против «Севильи» (22 октября).

Тибо Куртуа пропустил пять последних матчей «Реала» из-за ишиаса. Бельгийца в рамке ворот «Реала» замещал Андрей Лунин.

Прошлая неделя получилась для «Реала» удачной – команда обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а также стала единоличным лидером чемпионата Испании за счёт победы над «Барселоной» (3:1) в «эль класико».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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