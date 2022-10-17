«Реал» хочет продлить Лунина, но игроку ещё предстоит решить, хочет ли он остаться

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт со своим запасным голкипером Андреем Луниным. По информации от издания ABC.es, «королевский клуб» готов предложить украинцу новое соглашение, но вратарю ещё предстоит решить, хочет ли он остаться.

Лунин может отказаться от нового контракта, так как понимает, что ему будет сложно вытеснить из основного состава Тибо Куртуа. В остальном же, украинец счастлив находиться в составе «сливочных».

Напомним, что в связи с травмой Куртуа в последних матчах «Реала» на воротах выходил именно Лунин. Вчера вратарь пропустил один гол в матче с «Барселоной», но его команда выиграла 3:1.