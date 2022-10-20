Лунин: «Мало играю за «Реал»? Это не проблема»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался об игровой практике в «королевском» клубе.

«Мало игрового времени? Это не проблема, я в лучшем клубе мира, это лучшее место, и вся моя семья счастлива. Я наслаждаюсь каждым днем, я работаю каждый день с лучшими игроками», – приводит слова второго номера «Реала» издание Marca.

Отметим, что из-за травмы Тибо Куртуа украинский вратарь провёл последние шесть матчей испанского гранда в основе, включая и недавнее «эль класико». В них Андрей пропустил четыре гола.

Лунин присоединился к «королевскому» клубу в 2018 году. За четыре года он провёл 11 игр в футболке сильнейшей команды Европы.

