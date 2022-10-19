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Чемпионат Испании. Ла Лига

Арбитр отменил 3 гола «Реала», но лидеры всё равно разгромили «Эльче»

19 Октября 2022 • 23:57 Комментировать
Эльче
0:3
Реал Мадрид
окончен

В 10-м туре чемпионата Испании встретились последняя и первая команды соревнований, «Эльче» и «Реал». Как и положено лидеру, мадридцы уверенно победили со счетом 3:0, правда, не имели большого перевеса ни по ударам по воротам, ни по угловым, к примеру. Однако по ходу матча ни у кого не возникало сомнений, кто есть кто.

Недавний триумфатор  и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема уже на шестой минуте забил из офсайда. Вскоре счет был открыт. Винисиус с разворота зарядил в защитника, а Федерико Вальверде был точен. Судья отменил и второй гол «Реала», считая, что Бензема из вне игры отдавал на ход Давиду Алаба на убойный прорыв. На 61-й минуте рефери привычно не засчитал гол Бензема, но все же настойчивый француз добился своего, обыгрался с Родриго и в касание отправил мяч в сетку. На последней минуте в контратаке Родриго не пожадничал и выдал мяч на пустые ворота для Марко Асенсио - 3:0. 

«Реал» лидирует уже с запасом в шесть очков от ближайших конкурентов.

Протокол игры  
Эльче0:3Реал Мадрид
  11'Вальверде Федерико (0:1)
  75'Бензема Карим (0:2)
  89'Асенсио Марко (0:3)
Бадия ЭдгарПаласиос ЭлибельтонВерду ГонсалоБигас ПедроКлерк КарлосМаскарель Омар 80' (Понсе Эсекель ( 80') Моренте ТетеГутьеррес Хосе 62' (Фернандес Хосан ( 62') Милья ПереNicolas Fernandez5 62' (Гумбау Херард ( 62'  71') Бое Лукас 80' (Кина Домингуш ( 80')
Запасные: Пасторе ХавьерРоко ЭнсоРохер МартиФидель ЧавесВернер АксельДиего Гонсалес VIIКольядо АлексЛирола Поль
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль 89' (Васкес Лукас ( 89') Милитао ЭдерРюдигер АнтониоАлаба ДавидВальверде ФедерикоКроос Тони 81' (Асенсио Марко ( 81') Модрич Лука 63' (Чуамени Орельен ( 63') РодригоБензема КаримВинисиус Жуниор 81' (Камавинга Эдуардо ( 81')
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароКаньисарес ЛукасАзар ЭденЛопес ЛуисВальехо ХесусМенди Ферлан
19 октября. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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