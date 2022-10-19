Арбитр отменил 3 гола «Реала», но лидеры всё равно разгромили «Эльче»

В 10-м туре чемпионата Испании встретились последняя и первая команды соревнований, «Эльче» и «Реал». Как и положено лидеру, мадридцы уверенно победили со счетом 3:0, правда, не имели большого перевеса ни по ударам по воротам, ни по угловым, к примеру. Однако по ходу матча ни у кого не возникало сомнений, кто есть кто.

Недавний триумфатор и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема уже на шестой минуте забил из офсайда. Вскоре счет был открыт. Винисиус с разворота зарядил в защитника, а Федерико Вальверде был точен. Судья отменил и второй гол «Реала», считая, что Бензема из вне игры отдавал на ход Давиду Алаба на убойный прорыв. На 61-й минуте рефери привычно не засчитал гол Бензема, но все же настойчивый француз добился своего, обыгрался с Родриго и в касание отправил мяч в сетку. На последней минуте в контратаке Родриго не пожадничал и выдал мяч на пустые ворота для Марко Асенсио - 3:0.

«Реал» лидирует уже с запасом в шесть очков от ближайших конкурентов.