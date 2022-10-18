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Перес: «Холанн? У нас уже собраны лучшие игроки»

18 Октября 2022 • 12:33 Комментировать
Арсенал
0:0
Манчестер Сити
отменен

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном переходе в команду нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, у которого на счету уже 20 голов во всех турнирах в новом сезоне.

«Холанн? Понятия не имею, какая сумма прописана у него в отступных. У нас уже собраны лучшие игроки», – цитирует Переса испанское издание Cadena SER.

Ранее появились слухи, что после ухода Карима Бензема главной трансферной целью «Реала» станет именно Холанн. При этом, француз вряд ли покинет команду раньше 2024 года, ведь из-за выигранного «Золотого мяча» его контракт автоматически продлился до этого срока.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Флорентино Перес Эрлинг Холанн
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