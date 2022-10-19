«Лион» не получит миллион евро за «Золотой мяч» Бензема, такая опция была в первом контракте Карима с «Реалом»

Французский «Лион» не получит один миллион евро за то, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил «Золотой мяч». Издание RMC Sport утверждает, что эти слухи не соответствуют действительности.

Сообщается, что подобная опция была прописана лишь в первом контракте Бензема с мадридским «Реалом». Напомним, что в 2009 году француз перебрался в «королевский клуб» именно из «Лиона».

Этот «Золотой мяч» стал для Бензема первым в карьере. Благодаря этой награде, контракт футболиста с «Реалом» автоматически продлился до 2024 года. Это при том, что французу совсем скоро исполнится 35 лет.