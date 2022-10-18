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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан: «Если вам не нравится игра Бензема, вы не понимаете футбол»

18 Октября 2022 • 11:59 Комментировать (1)
Эльче
...
Реал Мадрид
1 9.00 X 5.40 2 1.32
19.10 22:00

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил своего бывшего подопечного Карима Бензема, который выиграл «Золотой мяч» вчера вечером. Зизу также высказался о тех, кому не нравится игра нападающего.

«Если вам не нравится игра Бензема, вы просто не понимаете футбол», – заявил Зидан в интервью Get French Football News.

Напомним, мадридский «Реал» в прошлом сезоне благодаря выступлениям Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Француз закончил кампанию в качестве лучшего бомбардира обоих турниров.

Победа в голосовании за «Золотой мяч» автоматически продлила контракт Карима с «Реалом» до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Зинедин Зидан
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Октября 2022 в 12:15
Именно так , браво ЗЗ , еще при нем он именно Бензема ставил выше Роналду понимая насколько тот примитивен .
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