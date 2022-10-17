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Сампаоли: «Было бы нормально, если бы «Золотой мяч» всегда вручался Месси»

17 Октября 2022 • 15:48 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 9.00 X 5.20 2 1.33
19.10 22:00

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, считает, что его соотечественник Лионель Месси достоин выиграть «Золотой мяч», который будет вручаться сегодня, 17 октября, в Париже.

Напомним, что главным претендентом на эту награду считается нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

По мнению специалиста, если «Золотой мяч» в итоге достанется Месси, никто не будет против, поскольку нападающий «ПСЖ» является лучшим игроком в мире.

«Было бы нормально, если бы «Золотой мяч» всегда вручался Месси. Бензема — игрок, который заслужил его за счёт того, что сыграл решающую роль в успехе «Реала». Это две разные вещи, которые нельзя смешивать друг с другом», — приводит слова Сампаоли Marca.

В прошлом сезоне Месси провёл в составе «ПСЖ» 34 матча, забив в них 11 голов и отдав 15 результативных передач. Для сравнения: на счету Бензема 44 мяча и 15 передач в 46 встречах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Золотой Мяч Хорхе Сампаоли
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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