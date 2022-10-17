Сампаоли: «Было бы нормально, если бы «Золотой мяч» всегда вручался Месси»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, считает, что его соотечественник Лионель Месси достоин выиграть «Золотой мяч», который будет вручаться сегодня, 17 октября, в Париже.

Напомним, что главным претендентом на эту награду считается нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

По мнению специалиста, если «Золотой мяч» в итоге достанется Месси, никто не будет против, поскольку нападающий «ПСЖ» является лучшим игроком в мире.

«Было бы нормально, если бы «Золотой мяч» всегда вручался Месси. Бензема — игрок, который заслужил его за счёт того, что сыграл решающую роль в успехе «Реала». Это две разные вещи, которые нельзя смешивать друг с другом», — приводит слова Сампаоли Marca.

В прошлом сезоне Месси провёл в составе «ПСЖ» 34 матча, забив в них 11 голов и отдав 15 результативных передач. Для сравнения: на счету Бензема 44 мяча и 15 передач в 46 встречах.