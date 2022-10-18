Анчелотти: «Бензема нужно думать уже о следующем «Золотом мяче»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти призвал нападающего Карима Бензема начинать задумываться уже о следующем «Золотом мяче». Напомним, вчера француз получил первую подобную награду в карьере.

«Мы очень гордимся Бензема и чувствуем, что этот «Золотой мяч» также принадлежит и нам. Карим больше не занят другими мыслями, всё кончено. Ему нужно начинать думать о том, как завоевать следующий «Золотой мяч», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Бензема в этом сезоне отметился 4 голами в чемпионате Испании. В последнем туре против «Барселоны» француз открыл счёт и помог своей команде выиграть дома 3:1.