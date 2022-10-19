Неймар не согласен с итогами «Золотого мяча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал исход голосования за «Золотой мяч».

Награду ожидаемо получил форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, вторая строчка осталась за нападающим «Баварии» Садио Мане, а замкнул тройку полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. По мнению Неймара, рейтинг должен был выглядеть несколько иначе: «Бензема, ты это заслужил, – комментирует бразилец в социальных сетях. – Винисиус – восьмой? Это невозможно. Он должен быть минимум третьим», – вступился за товарища по сборной лидер «ПСЖ».

Винисиус Жуниор стал автором 22 забитых мячей и 20 результативных передач в 52 матчах за «Реал» в прошлом сезоне.