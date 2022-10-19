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Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар не согласен с итогами «Золотого мяча»

19 Октября 2022 • 00:21 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 9.50 X 5.50 2 1.30
Через 20 ч. 4 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал исход голосования за «Золотой мяч».

Награду ожидаемо получил форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, вторая строчка осталась за нападающим «Баварии» Садио Мане, а замкнул тройку полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. По мнению Неймара, рейтинг должен был выглядеть несколько иначе: «Бензема, ты это заслужил, – комментирует бразилец в социальных сетях. – Винисиус – восьмой? Это невозможно. Он должен быть минимум третьим», – вступился за товарища по сборной лидер «ПСЖ».

Винисиус Жуниор стал автором 22 забитых мячей и 20 результативных передач в 52 матчах за «Реал» в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Золотой Мяч Неймар Винисиус Жуниор
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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