Макрон поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»

Как известно, в понедельник стало известно, что французский нападающий Карим Бензема стал победителем «Золотого мяча» в 2022 году - приза, вручаемого лучшему футболисту года по версии авторитетного журнала France Football.

Это событие прокомментировал французский президент Эммануэль Макрон, который провел параллели с Зинедином Зиданом - предыдущим французским футболистом, выигрывавшим награду.

- Спустя 24 года после победы Зинедина Зидана «Золотой мяч» возвращается во Францию! KB9, Карим Бензема - буквы и номер, которые вписаны золотом в историю футбола! Поздравляю! - написал в социальной сети Макрон.