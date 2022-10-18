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Макрон поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»

18 Октября 2022 • 02:03 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 9.00 X 5.40 2 1.32
19.10 22:00

Как известно, в понедельник стало известно, что французский нападающий Карим Бензема стал победителем «Золотого мяча» в 2022 году - приза, вручаемого лучшему футболисту года по версии авторитетного журнала France Football.

Это событие прокомментировал французский президент Эммануэль Макрон, который провел параллели с Зинедином Зиданом - предыдущим французским футболистом, выигрывавшим награду.

- Спустя 24 года после победы Зинедина Зидана «Золотой мяч» возвращается во Францию! KB9, Карим Бензема - буквы и номер, которые вписаны золотом в историю футбола! Поздравляю! - написал в социальной сети Макрон.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Зинедин Зидан Эммануэль Макрон
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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