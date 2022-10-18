«Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо» – Васкес поздравил Бензема с «Золотым мячом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поздравил своего одноклубника Карима Бензема с «Золотым мячом». Напомним, вчера француз получил первую в карьере подобную награду.

«Лучший в мире! Поздравляю тебя, Карим. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо. Ты настоящий пример для подражания», – написал Васкес в своих социальных сетях.

Напомним, Бензема в новом сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в чемпионате Испании. В прошлой кампании француз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги. Полученный «Золотой мяч» активировал в контракте Бензема пункт о продлении ещё на один сезон.